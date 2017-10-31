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الرئيس اللبناني: الوضع الاقتصادي في لبنان ليس قادرا على تجهيز الجيش

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مصراوي Masrawy

الرئيس اللبناني: الوضع الاقتصادي في لبنان ليس قادرا على تجهيز الجيش

12:33 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

الرئيس اللبناني: الوضع الاقتصادي في لبنان ليس قادرا على تجهيز الجيش

الرئيس اللبناني العماد ميشال عون

بيروت - (أ ش أ)
قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون إن الوضع الاقتصادي في لبنان ليس قادرا على تجهيز الجيش، وهناك أسباب تحول دون حصر السلاح بيده، معتبرا أن الحل في الشرق الأوسط يقود إلى حل لقضية سلاح حزب الله.

وأعرب الرئيس عون ـ في حوار اليوم مع رؤساء ومديري تحرير محطات التلفزيون اللبنانية، بمناسبة مرور عام على توليه الحكم ـ عن اطمئنانه للوضع الأمني في لبنان، مؤكدا أنه مرتاح للتنسيق بين الأجهزة الأمنية اللبنانية، وأن التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية أثمر نجاحات أمنية وتفكيك العديد من الخلايا النائمة.

وقال "لن ندع أي شرارة تأتي من الشرق الى بيروت، ولن ندع أي شرارة تخرج من بيروت الى الشرق، نحن بلد نريد السلام مع الكل ضمن مبادئ الحقوق والمصالح المتبادلة، وأهم ما نريد ترميمه هو الثقة بين اللبنانيين، وفي هذا الإطار على لبنان أن يرسخ استقراره ويحافظ على أمنه، وأن لا يدخل في لعبة أكبر منه، نريد السلام مع الجميع ضمن مبادئ الحقوق والمصالح المتبادلة".

وأضاف "إن ورشة البناء ليست سهلة أبدا بعد سنوات التدمير التي تعرض لها كل شيء في لبنان، فهي تحتاج لكل اللبنانيين لتضامنهم ولثقتهم بأنفسهم وبشركائهم وبوطنهم".

وتابع الرئيس اللبناني "لقد أتممنا الموازنة وأقررنا التشكيلات الدبلوماسية وقانونا جديدا للانتخابات على أساس النسبية، واليوم بدأ العمل على مرتكزات الدولة، وهناك قوانين تساعدها، وسنجري الانتخابات وفق القانون الجديد الذي يحقق التوازن بين مكونات الوطن".

واعتبر أن الأهم بالنسبة للبنان اليوم هو معالجة الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع شركة عالمية مرموقة لإجراء مسح لتحديد القطاعات التي نستطيع الاستثمار فيها.

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