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رئيس الوزراء الإيطالي يبدأ زيارة رسمية للمملكة السعودية

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء الإيطالي يبدأ زيارة رسمية للمملكة

12:32 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

رئيس الوزراء الإيطالي يبدأ زيارة رسمية للمملكة السعودية

رئيس وزراء إيطاليا باولو جنتيلوني

الرياض - (أ ش أ)
وصل رئيس وزراء إيطاليا باولو جنتيلوني إلى العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم، في زيارة رسمية يبحث خلالها مع المسئولين بالمملكة دعم العلاقات الثنائية.

وكان في استقبال المسئول الإيطالي في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، عددا من المسئولين السعوديين على رأسهم الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ووزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي وسفير إيطاليا لدى المملكة السعودية لوكا فيراري.

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