رئيس الوزراء الإيطالي يبدأ زيارة رسمية للمملكة السعودية
رئيس الوزراء الإيطالي يبدأ زيارة رسمية للمملكة السعودية
12:32 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
رئيس وزراء إيطاليا باولو جنتيلوني
الرياض - (أ ش أ)
وصل رئيس وزراء إيطاليا باولو جنتيلوني إلى العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم، في زيارة رسمية يبحث خلالها مع المسئولين بالمملكة دعم العلاقات الثنائية.
وكان في استقبال المسئول الإيطالي في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، عددا من المسئولين السعوديين على رأسهم الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ووزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي وسفير إيطاليا لدى المملكة السعودية لوكا فيراري.
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