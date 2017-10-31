بالصور.. محافظ أسوان يتفقد استعدادات "أبو سمبل" لاحتفالية ذكرى اكتشاف معبدي رمسيس

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، اليوم الإثنين، مدينة أبو سمبل السياحية للمرة العاشرة، وذلك للوقوف من أرض الواقع على آخر الاستعدادات والتجهيزات الجارية في مختلف القطاعات ومتابعة اللمسات النهائية للاحتفال بمناسبة مرور 200 عام على اكتشاف معبدي رمسيس الثاني بأبوسمبل.

رافق المحافظ في جولته معاون المحافظ للقطاع الجنوبي، ورئيس مدينة أبو سمبل، بالإضافة إلى لفيف من القيادات التنفيذية ومسئولي المديريات والجهات المعنية.

وبدأ اللواء حجازي، جولته بتفقد أعمال التطوير بمطار أبو سمبل الدولي والمنطقة المحيطة به، بالإضافة إلى تفقد أعمال رفع الكفاءة والتشجير والتجميل الجارية بالطريق الرئيسي والشوارع الفرعية، بداية من المطار وحتى منطقة المعبد، بجانب تفقد أعمال التطوير الجارية بمركز شباب أبو سمبل.

واستكمل جولته بمتابعة سير العمل بمستشفى أبو سمبل الدولي، بجانب مستشفى التكامل، وكذا متابعة حركة البيع والشراء وأسعار السلع الغذائية ونسبة المبيعات بالجمعية الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة.

وأكد حجازي ضرورة تكثيف الجهود المبذولة في مختلف المواقع والقطاعات، لتنفيذ كل الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لتنظيم احتفالية عالمية تليق بهذا الحدث الأثري الكبير.

واختتم المحافظ جولته بعقد اجتماع تنسيقي موسع مع مديري ومسئولي المديريات والجهات المختصة، لمناقشة نسب ومعدلات التنفيذ وحجم الأعمال المتبقية بكل قطاع، بجانب أهم المطالب والاحتياجات، بالتنسيق مع باقي القطاعات والجهات المختصة لدفع العمل بها والانتهاء منها على الوجه الأكمل.