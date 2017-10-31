حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

كتب - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العالمية، اليوم الاثنين، العديد من الاحداث الهامة والتي كان أبرزها استشهاد سبعة فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على نفق شرقسي خان يونس وتفاق بين بغداد وأربيل على إدارة المناطق المتنازع عليها، علاوة على هروب زعيم إقليم كتالونيا إلى بلجيكا.

1- قصف إسرائيلي لنفق شرق خان يونس

تشييع جثمان أحد شهداء القصف الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي نفقا شرق خان يونس جنوب قطاع غزة إلى 7 شهداء و11 مصابا.

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2- اتفاق بين بغداد وأربيل على إدارة المناطق المتنازع عليها

علم إقليم كردستان العراق

قال مصدر مسؤول في إقليم كردستان أن الجيش العراقي وقوات البيشمركة توصلا إلى اتفاق يقضي بإدارة ما تبقى من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان بشكل مشترك.

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3- قاض أمريكي يأمر بوضع مدير حملة ترامب الانتخابية ومساعده تحت الإقامة الجبرية

مدير حملة ترامب الانتخابية السابق يسلم نفسه اليوم (أ ف ب)

ذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية أن قاضيا أمريكيا أمر بوضع مدير حملة ترامب الانتخابية السابق ومساعده تحت الإقامة الجبرية.

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4- زعيم إقليم كتالونيا المعزول يتوجه إلى بلجيكا

رئيس حكومة كتالونيا المعزول في خطاب - أرشيفية

ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية الرسمية (بلجا) أن رئيس حكومة كتالونيا المعزول من قبل الحكومة المركزية في مدريد والمتهم بالتمرد، كارليس بوجديمون، غادر إسبانيا وتوجه إلى بلجيكا.

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5- كينياتا يفوز بجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة الكينية

أعمال عنف بعد الاعلان عن نتائج جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية في نيروبي (أ ف ب)

أعلنت اللجنة الانتخابية في كينيا فوز الرئيس المنتهية ولايته أوهرو كينياتا بجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التي قاطعتها المعارضة الرئيسية في البلاد، بنسبة 98 بالمئة.

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