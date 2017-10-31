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سليمان يرد على اتهامات رئيس الزمالك.. ويوجه رسالة إلى السيسي

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سليمان يرد على اتهامات رئيس الزمالك.. ويوجه رسالة إلى السيسي سليمان يرد على اتهامات رئيس الزمالك.. ويوجه رسالة إلى السيسي

التحرير

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كتب: كريم قماح

شن أحمد سليمان المرشح المحتمل لرئاسة نادي ، هجومًا حادا على رئيس الأبيض الحالى، بعدما قام الأخير بعقد مؤتمر صحفى صباح اليوم وكشف عن بعض المستندات والأوراق لإدانة سليمان.

وقال سليمان خلال تصريحات تلفزيونية: "مرتضى منصور اتربى قبل ثورة يناير وتم اعتقاله بسبب قضية الريان الشهيرة وحبسه سنة لاعتدائه على مستشار محكمة، كما جاء اسمه فى أكثر من واقعة نصب وإهدار للمال العام وقضايا أخلاقية من سب وقذف وغيرها، مشددًا: ازاي رئيس الجمهورية سايب واحد زي ده في ".

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وأكد " أن رئيس الزمالك طالب منه أكثر من مرة العودة من جديد للإشراف على فريق الكرة بعد تدهور النتائج، ولكنه رفض العمل تحت إدارته مرة أخرى".

وعن واقعة مكاوى لاعب المنصورة قال المرشح المحتمل لرئاسة الزمالك: "قبل استقالتى بـ55 يومًا كنت في الولايات المتحدة الأمريكية، ولم أرَ أحمد مكاوي الذي دخل الزمالك بعد استقالتي بثلاثة أشهر".

جدير بالذكر أن الساعات الماضية شهدت هجومًا عنيفًا متبادلا من جانب منصور وسليمان بشأن اتهامات بإهدار مال عام والحصول على عمولات من اللاعبين.

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التحرير

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