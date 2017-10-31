عدلي القيعي: زهقت من الكلام عن صالح جمعة (فيديو)

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علق المهندس عدلي القيعي، مدير التسويق والتعاقدات السابق بالنادي الأهلي، على تغريم صالح جمعة ماليًا، بسبب عدم التزامه بالبرنامج التأهيلي للتعافي من إصابته، التي لحقت به في مباراة النجم الساحلي، في إياب الدوري نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر الأهلي، توقيع عقوبة مالية على صالح جمعة، وفقًا للائحة الفريق، وذلك لغيابه لمدة يومين عن تنفيذ البرنامج التأهيلي للتخلص من الإصابة.

وقال «القيعي»، خلال حلقة اليوم الاثنين، من برنامج «ملك وكتابة»، الذي يقدمه رفقة الإعلامي إبراهيم المنيسي، على قناة الأهلي، «إذا كان هو مش بينتظم في العلاج، الواحد زهفق من الكلام عليه».

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وعانى صالح من إصابة في العضلة الخلفية في لقاء العودة بالدور نصف النهائي من بطولة إفريقيا أمام النجم الساحلي، وهو ما أدى إلى غيابه عن لقاء الوداد المغربي بذهاب النهائي يوم السبت الماضي بملعب برج العرب.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره الوداد المغربي، يوم السبت المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يحتاج فريق القلعة الحمراء للفوز بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة أكبر من 1/1 -وهي نتيجة لقاء الذهاب- لحسم اللقب الإفريقي.



