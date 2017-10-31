​رئيس جامعة الأزهر يشيد بتضحيات رجال القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن

القاهرة- أ ش أ:

قام الأستاذ الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، يرافقه وفد من أعضاء هيئة التدريس وعدد من الطلاب والطالبات، بزيارة المصابين من رجال القوات المسلحة بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي.

ونقل رئيس الجامعة تحيات وتقدير فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وكذلك تحيات وتقدير جميع المنتسبين للجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب ، بما يقدمه رجال القوات المسلحة من بطولات وتضحيات وبما يحملون على عاتقهم من أمانة الدفاع عن كل شبر في مصر.

وقال رئيس الجامعة، متوجها بحديثه إلى الوفد المرافق له، إن هؤلاء الأبطال يضربون لنا كل يوم القدوة والمثل في البطولة والتضحية ، ويجب علينا جميعا أن نتعلم منهم ونحتذي بهم في الإخلاص وإنكار الذات في حب وخدمة الوطن.

وتقدم رئيس الجامعة بإهداء "درع جامعة الأزهر" للسيد لواء طبيب أسامة جلال نائب مدير المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي.

وأهدى أعضاء وفد جامعة الأزهر - خلال الزيارة - المصابين مجموعة من الهدايا الرمزية ، تعبيرا عن مشاعر الإعتزاز والفخر والدعم والتضامن مع أبطالنا الأوفياء من رجال القوات المسلحة المصرية ، كما أعربوا عن تمنياتهم للمصابين بالشفاء العاجل.

شارك في الزيارة الدكتورة تحية أبوشعيشع عميدة كلية الدراسات الانسانية والدكتورة صفاء درويش وكيلة الدراسات العليا ومني يوسف مديرة رعاية الطالبات بالكلية والأستاذة نجلاء موظفة رعاية الطالبات وعدد كبير من الطالبات.

يشار إلى أن هذه الزيارة - التي تنظمها إدارة التربية العسكرية بجامعة الأزهر - تأتي في سياق زيارات رئيس الجامعة المتكررة في إطار الدعم والتضامن المعنوي لمصابي العمليات العسكرية من رجال القوات المسلحة والشرطة ، وتنمية الشعور الوطني لدى طلاب جامعة الأزهر.