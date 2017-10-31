ملحق الدفاع المصري بروما: العلاقات "المصرية - الإيطالية" راسخة ووطيدة

روما- أ ش أ:

أكد العقيد أركان حرب شريف محسن ملحق الدفاع المصري في إيطاليا، أن العلاقات المصرية - الإيطالية راسخة وتاريخية ولها خصوصيتها في ظل التعاون الوطيد بين البلدين، معربا عن تقديره لوزارة الدفاع الإيطالية بكافة أفرعها في ضوء تعاونها الكبير مع مكتب الدفاع المصري بروما.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامه مكتب الدفاع بالعاصمة الإيطالية روما بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بحضور السفير هشام بدر سفير مصر لدى إيطاليا، ولفيف من القيادات العسكرية الإيطالية أبرزهم الفريق كورسينى مستشار رئيس الجمهورية الإيطالى لشؤون الدفاع، وعدد من القيادات السياسية الإيطالية مثل السيناتور نيكولا لاتورى رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالى، بالإضافة لأعضاء البعثات الدبلوماسية المختلفة بروما، وعدد كبير من أبناء الجالية المصرية في إيطاليا.

وأضاف ملحق الدفاع أن انتصار حرب أكتوبر هو دليل قاطع على ما يمكن أن تنجزه القوات المسلحة المصرية، وما تتمتع به من إمكانيات وقدرات لحماية أمن الوطن والدفاع عن مقدراته، مشيرا إلى أن الجهود الاقتصادية التي تبذلها الدولة المصرية، بدأت تؤتى ثمارها لصالح الوطن والمواطنين.

من جانبه، أكد سفير مصر لدى روما هشام بدر في كلمته خلال الاحتفال على عمق العلاقات المصرية - الإيطالية في كافة المجالات، لافتا إلى أن هناك العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين سيتم الإعلان عنها قريبا.