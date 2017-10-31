العفو الدولية تنتقد حكم السجن الصادر بحق زعيم المعارضة في الكاميرون

لندن - (أ ش أ)

انتقدت منظمة العفو الدولية - المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان - الحكم الصادر عن إحدى المحاكم العسكرية في الكاميرون ضد زعيم المعارضة أبو بكر صديقي بالسجن 25 عاما.

وذكرت شبكة ( ايه بي سي نيوز) الأمريكية أن منظمة العفو الدولية أكدت ـ في بيان بهذا الصدد ـ أن هذا الحكم صدر بعد محاكمة غير عادلة لزعيم المعارضة بتهمة ارتكاب أعمال عدائية وإهانة رئيس الكاميرون.

وطالبت العفو الدولية بسرعة الإفراج عن زعيم المعارضة ، واصفة الحكم الصادر ضد صديقي وآخرين بأنه يمثل "محاولة أخرى من جانب حكومة الكاميرون لإخماد أصوات المعارضة".