أخبار عاجلة

180 ثانية دوري - الدوري المصري ده ولا البريميرليج؟! -
اليوم.. الحكم على "مشاغب" وآخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني" -
مساء الأنوار - حلقة الإثنين 30 أكتوبر 2017 -
مساء الأنوار - لقاءات مع الفائزين ببطولة إفريقيا وبطولة العالم للكيك بوكس -
اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي" -
مساء الأنوار - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات الأسبوع مع ك. أحمد الشناوي -
مساء الأنوار - تحليل مباراة الزمالك ووادي دجلة مع ك.محمد فاروق وك. علي ماهر -
بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق -
عبدالمنعم سعيد: يجب تخصيص أحدث الأسلحة لقوات الأمن للتغلب على الإرهاب -
«BMW» تسعى للتأكد من سلامة نظام الخرائط في سياراتها ذاتية القيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الادعاء العام الفرنسي يطالب بالسجن مدى الحياة لشقيق منفذ هجوم تولوز

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الادعاء العام الفرنسي يطالب بالسجن مدى الحياة لشقيق منفذ هجوم تولوز

11:35 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

الادعاء العام الفرنسي يطالب بالسجن مدى الحياة لشقيق منفذ هجوم تولوز

هجوم تولوز - ا ف ب

باريس - (أ ش أ)
طالب الادعاء العام الفرنسي اليوم الاثنين بعقوبة السجن مدى الحياة لشقيق محمد مراح الذي قتل سبعة أشخاص في مدينتي تولوز ومونتوبان عام 2012.

واتهم عبد القادر مراح بمساعدة شقيقه في جرائم القتل والانتماء إلى منظمة إرهابية بالرغم من نفيه معرفته بنوايا شقيقه الذي قتل ثلاثة جنود ومدرس وثلاثة أطفال من مدرسة يهودية.

واعتبرت ممثلة الادعاء العام نعيمة رودلوف أن عبد القادر مراح (35 سنة)، لعب دورا مباشرا في هذه الجرائم و ساعد شقيقه حتى النهاية وساهم في اختيار الأهداف، وقالت رودلوف إن "عبد القادر مراح صنع محمد مراح".

كما طالبت رودلوف بفرض العقوبة القصوى بالسجن لمدة 20 عاما بحق شخص ثان يدعى فتاح مالكي متهم بتزويد محمد مراح بالسلاح و الذخيرة و بواقي ضد الرصاص .
يذكر أن الشرطة الفرنسية تمكنت من قتل محمد مراح بعد أيام من الهجوم في نهاية حصار دام 32 ساعة.

هذا المحتوى من

c72c6d66b9.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الادعاء العام الفرنسي يطالب بالسجن مدى الحياة لشقيق منفذ هجوم تولوز

    أخبار

  • تركيا: تحييد 45 عنصرا بينهم قياديان من حزب العمال الكردستاني

    أخبار

  • إطلاق سراح 5 مشتبه بهم في حادث طعن مرسيليا

    أخبار

  • المؤبد لثلاثة عسكريين أتراك لإدانتهم بالمشاركة في محاولة الانقلاب

    أخبار

إعلان

872be61e43.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
اليوم.. الحكم على "مشاغب" وآخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني"

اليوم.. الحكم على "مشاغب" وآخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني"

"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ"

"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ"

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي"

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي"

بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق

بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق