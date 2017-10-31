الادعاء العام الفرنسي يطالب بالسجن مدى الحياة لشقيق منفذ هجوم تولوز

هجوم تولوز - ا ف ب

باريس - (أ ش أ)

طالب الادعاء العام الفرنسي اليوم الاثنين بعقوبة السجن مدى الحياة لشقيق محمد مراح الذي قتل سبعة أشخاص في مدينتي تولوز ومونتوبان عام 2012.

واتهم عبد القادر مراح بمساعدة شقيقه في جرائم القتل والانتماء إلى منظمة إرهابية بالرغم من نفيه معرفته بنوايا شقيقه الذي قتل ثلاثة جنود ومدرس وثلاثة أطفال من مدرسة يهودية.

واعتبرت ممثلة الادعاء العام نعيمة رودلوف أن عبد القادر مراح (35 سنة)، لعب دورا مباشرا في هذه الجرائم و ساعد شقيقه حتى النهاية وساهم في اختيار الأهداف، وقالت رودلوف إن "عبد القادر مراح صنع محمد مراح".

كما طالبت رودلوف بفرض العقوبة القصوى بالسجن لمدة 20 عاما بحق شخص ثان يدعى فتاح مالكي متهم بتزويد محمد مراح بالسلاح و الذخيرة و بواقي ضد الرصاص .

يذكر أن الشرطة الفرنسية تمكنت من قتل محمد مراح بعد أيام من الهجوم في نهاية حصار دام 32 ساعة.