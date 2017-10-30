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بعد النتائج السلبية.. من الخليفة المُحتمل لزيدان في الريال؟

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بعد النتائج السلبية.. من الخليفة المُحتمل لزيدان في الريال؟ بعد النتائج السلبية.. من الخليفة المُحتمل لزيدان في الريال؟

التحرير

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 تواصلت النتائج السلبية لفريق ريال مدريد الاسباني هذا الموسم في الفترة الأخيرة، بعد تلقيه خسارة جديدة أمس، الأحد بهدفين لهدف، أمام فريق جيرونا الصاعد حديثًا للدوري المُمتاز ليبتعد عن الصدارة بـ8 نقاط كاملة.

ولم يتوج ريال مدريد بلقب الدوري في أي مُناسبة بعد تأخره عن الصدارة بفارق 8 نقاط أو أكثر، كما توقف الرقم القياسي للفوز المُتتالي خارج الأرض عن 13 فوزًا.

وبعد سلسلة النتائج السلبية الأخيرة، بدأت الجماهير تتسائل عن مصير زين الدين زيدان مُدرب الفريق، الريال تلقى هزيمتين من 10 مُباريات هذا الموسم في المًسابقة المحلية، أحدهما أمام فريق صاعد، وهو رقم كبير مٌقارنة بالموسم الماضي الذي خسر فيه الفريق الملكي 3 مباريات فقط في 38 جولة وتوج باللقب في نهاية المطاف.

وتحدثت تقارير صحفية إسبانية عن مستقبل المدرب الفرنسي الحالي،  حيث أشارت التقارير إلى أن فلورنتينو بيريز بدأ في التفكير في الخليفة المُحتمل للمدرب الشاب الفرنسي، حتى وإن كان التغيير مع بداية الموسم المقبل، وهو ما أكدت صحيفة «آس» الاسبانية المُقربة من النادي الملكي. 

وبحسب صحيفة «إكسبريس» البريطانية، فإن بيريز قد حدد، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام الانجليزي، كمُرشح أول لخلافة زيزو في الريال.

ومُنذ تولي بوكيتينو، مسئولية توتنهام الإنجليزي في 2014، فقد حقق طفرة مع النادي الإنجليزي على صعيد النتائج، وبالفعل كان بوكيتينو أحد المُرشحين لتولي المسئولية خلفًا لأنشيلوتي مُنذ عامين. 

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التحرير

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