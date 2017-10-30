منح صحفي تركي منفي في ألمانيا جائزة "كاشف الأسرار"

برلين - (د ب أ):

حصل الصحفي التركي المقيم في المنفى في ألمانيا، جان دوندار، على جائزة "كاشف الأسرار" لعام 2017.

يذكر أن هذه هي المرة العاشرة ،التي يتم فيها منح هذه الجائزة من قبل الرابطة الدولية لمحامين ضد الأسلحة النووية، واتحاد العلماء الألمان.

وقال مانحو الجائزة، اليوم الاثنين، إن دوندار حصل على الجائزة لأنه تمكن تحت " أشد ظروف قمعية في تركيا" من كشف أحد الأسرار غير المشروعة للدولة في النظام " الاستبدادي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

ومن المنتظر أن يتسلم دوندار، الذي كان يشغل رئاسة تحرير صحيفة "جمهوريت"، جائزته في أول ديسمبر المقبل في مدينة كاسل.

وكان قد تم رفع دعوى قضائية ضد دوندار تتهمه بالتجسس بعد نشره تقريرا عن توريد جهاز الاستخبارات التركي أسلحة إلى ميليشيات إسلامية في سورية، وقبع دوندار في السجن لمدة ثلاثة أشهر.

ويعيش دوندار في العاصمة الألمانية برلين منذ صيف 2016