أخبار عاجلة

180 ثانية دوري - الدوري المصري ده ولا البريميرليج؟! -
اليوم.. الحكم على "مشاغب" وآخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني" -
مساء الأنوار - حلقة الإثنين 30 أكتوبر 2017 -
مساء الأنوار - لقاءات مع الفائزين ببطولة إفريقيا وبطولة العالم للكيك بوكس -
اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي" -
مساء الأنوار - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات الأسبوع مع ك. أحمد الشناوي -
مساء الأنوار - تحليل مباراة الزمالك ووادي دجلة مع ك.محمد فاروق وك. علي ماهر -
بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق -
عبدالمنعم سعيد: يجب تخصيص أحدث الأسلحة لقوات الأمن للتغلب على الإرهاب -
«BMW» تسعى للتأكد من سلامة نظام الخرائط في سياراتها ذاتية القيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بالفيديو - المدير السابق لحملة ترامب يسلم نفسه للشرطة الفيدرالية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

- المدير السابق لحملة يسلم نفسه للشرطة الفيدرالية

11:27 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

بالفيديو - المدير السابق لحملة ترامب يسلم نفسه للشرطة الفيدرالية

المدير السابق لحملة ترامب يسلم نفسه للشرطة الفيدرا

(مصراوي):

سلم المدير السابق للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بول مانافورت نفسه، الاثنين، إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، وذلك حسبما أكدت "سي إن إن" الاخبارية الأمريكية.

وأصدر قاض أمريكي أمرًا قضائيًا يقضي بوضع اثنان من المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بول مانافورت وشريكه ريك جيتس، تحت الإقامة الجبرية بعد مواجهتهما 12 تهمة بينها التآمر ضد الولايات المتحدة وغسيل الأموال.

ومن المقرر أن تنظر وزارة العدل الأمريكية في التهم الموجهة لمانافورت وجيتس، والتي لا تتعلق حالياً بالحملة الانتخابية لترامب، ولكن الباب يبقى مفتوحًا على تهم إضافية قد تظهر خلال التحقيق.

وكان قد تم اختيار مدير مكتب التحقيقات الاتحادي سابقًا روبر مولر لترأس التحقيقات بشأن جهود للتأثير على الانتخابات والمسائل المتعلقة بها. وتم تمديد التحقيق ليشمل اتصالات روسية مع فريق الحملة الانتخابية لترامب عام 2016.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محامي مانافورت يسخر من الاتهامات الموجهة ضد موكله

    أخبار

  • مسؤولان بحملة ترامب ينفيان اتهامات التآمر وغسيل الأموال

    أخبار

  • ترامب: إلقاء القبض على المتهم بتنفيذ هجوم "المجمع الدبلوماسي" ببنغازي

    أخبار

  • توجيه اتهامات للمدير السابق لحملة ترامب الانتخابية

    أخبار

إعلان

d85f3de6b7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
صورة وخبر.. "نتنياهو" وحيدًا على الجدار العازل بعد قُبلة حارة من ترامب

صورة وخبر.. "نتنياهو" وحيدًا على الجدار العازل بعد قُبلة حارة من ترامب

بالفيديو - المدير السابق لحملة ترامب يسلم نفسه للشرطة الفيدرالية

بالفيديو - المدير السابق لحملة ترامب يسلم نفسه للشرطة الفيدرالية

محكمة أمريكية توقف الحظر الذي فرضه ترامب على خدمة المتحولين جنسيا في الجيش

محكمة أمريكية توقف الحظر الذي فرضه ترامب على خدمة المتحولين جنسيا في الجيش

مسؤولان بحملة ترامب ينفيان اتهامات التآمر وغسيل الأموال

مسؤولان بحملة ترامب ينفيان اتهامات التآمر وغسيل الأموال