بالفيديو - المدير السابق لحملة ترامب يسلم نفسه للشرطة الفيدرالية

(مصراوي):

سلم المدير السابق للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بول مانافورت نفسه، الاثنين، إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، وذلك حسبما أكدت شبكة "سي إن إن" الاخبارية الأمريكية.

وأصدر قاض أمريكي أمرًا قضائيًا يقضي بوضع اثنان من المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بول مانافورت وشريكه ريك جيتس، تحت الإقامة الجبرية بعد مواجهتهما 12 تهمة بينها التآمر ضد الولايات المتحدة وغسيل الأموال.

ومن المقرر أن تنظر وزارة العدل الأمريكية في التهم الموجهة لمانافورت وجيتس، والتي لا تتعلق حالياً بالحملة الانتخابية لترامب، ولكن الباب يبقى مفتوحًا على تهم إضافية قد تظهر خلال التحقيق.

وكان قد تم اختيار مدير مكتب التحقيقات الاتحادي سابقًا روبر مولر لترأس التحقيقات بشأن جهود روسيا للتأثير على الانتخابات والمسائل المتعلقة بها. وتم تمديد التحقيق ليشمل اتصالات روسية مع فريق الحملة الانتخابية لترامب عام 2016.