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أديب لـ«خاشقجي»: «إحنا فقراء أه بس عندنا كرامة» (فيديو)

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أديب لـ«خاشقجي»: «إحنا فقراء أه بس عندنا كرامة» (فيديو) أديب لـ«خاشقجي»: «إحنا فقراء أه بس عندنا كرامة» (فيديو)

التحرير

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هاجم الإعلامي عمرو أديب، مساء الاثنين، الكاتب السعودي، جمال خاشقجي، على خلفية تصريحه أن الأزمة الخليجية يمكن حلها بـ«شيك بـ4 مليارات دولار، يحمله أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، ويزور »؛ قائلًا: «يا جمال عيب، لا تُهين مصر، أنت وقومك وشأنك، إنما مصر لأ».

أضاف أديب، خلال برنامجه «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، «قالولك هيّن مصر يا جمال، أصلنا مش هُبل، ابعد عن مصر يا جمال، ابعد عن مصر يا شاطر، وشاطر هنا على طريقة الأديب والكاتب يوسف زيدان، يعني بلطجي وقاطع طريق».

تابع: «أرجوك لما تيجي تتكلم عن مصر فكر شوية، مصر كبيرة أوي ولا 4 ولا 40 ولا 400، فلوس إيه؟ دي البلد همّ ما يتلم، إحنا فقراء أه بس محترمين، وعندنا كرامة وعزة وشرف، وطول عمرنا فقراء يا أخي بس مش عيب، بس أسياد الناس وراسنا لفوق».

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تصريح «خاشقجي» جاء في مقابلة له على قناة «BBC عربي»، وأعاد تغريدها على صفحته بتويتر، الأحد، حيث قال: «الأزمة القطرية لا تدور حول خلاف سعودي قطري وإنما حول قضية أبسط من ذلك وأوضح من ذلك، إنها حول مصر، لو قام الشيخ تميم غدًا بزيارة للقاهرة ومعه شيك بأربعة مليارات دولار لتنتهي هذه الأزمة بالكامل ويوقف الجزيرة عن التعرض للشأن المصري حينها تنتهي هذه الأزمة بالكامل».

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التحرير

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