أخبار عاجلة

180 ثانية دوري - الدوري المصري ده ولا البريميرليج؟! -
اليوم.. الحكم على "مشاغب" وآخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني" -
مساء الأنوار - حلقة الإثنين 30 أكتوبر 2017 -
مساء الأنوار - لقاءات مع الفائزين ببطولة إفريقيا وبطولة العالم للكيك بوكس -
اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي" -
مساء الأنوار - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات الأسبوع مع ك. أحمد الشناوي -
مساء الأنوار - تحليل مباراة الزمالك ووادي دجلة مع ك.محمد فاروق وك. علي ماهر -
بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق -
عبدالمنعم سعيد: يجب تخصيص أحدث الأسلحة لقوات الأمن للتغلب على الإرهاب -
«BMW» تسعى للتأكد من سلامة نظام الخرائط في سياراتها ذاتية القيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

التنظيم والإدارة: 344 موظفا مدرجين على قوائم الإرهاب وسيتم إنهاء خدمتهم

Google+ Print
التنظيم والإدارة: 344 موظفا مدرجين على قوائم الإرهاب وسيتم إنهاء خدمتهم التنظيم والإدارة: 344 موظفا مدرجين على قوائم الإرهاب وسيتم إنهاء خدمتهم

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مساء الاثنين، إن 344 موظفًا مدرجين على قوائم الإرهاب، لافتًا إلى أن أغلب الأسماء تعمل بالجامعات.

أضاف جميل، خلال مداخلة لبرنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، أنه «جارى التحقق من الأسماء لمخاطبة الجهات المسئولة من أجل إنهاء خدمتهم».

شاهد أيضا

تابع أنه «لابد أن يكون الموظف تم إدراج اسمه بقوائم الإرهاب بحكم قضائي، وليس مجرد اتهام دون دليل، حتى يتم فصله، نحن دولة قانون ولا نتعامل مع أي أمر إلا وفقًا للقانون».

وكان قد أثار حديث المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن ربط الأجر المكمل والمكافآت والحوافز بأداء الموظف الحكومي، ومن سيحصلون على تقدير ضعيف، قد يعرضون أنفسهم للفصل في العام التالي، مخاوف بعض العاملين داخل أروقة المصالح الحكومية حول وجود نية لدى لتسريح «الموظفين» قليلي الكفاءة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
استقالة ممثل الحكومة الكتالونية لدى المؤسسات الأوروبية من منصبه

استقالة ممثل الحكومة الكتالونية لدى المؤسسات الأوروبية من منصبه

رئيس الحكومة اليمنية: إيران السبب الأساسي في كل الدمار والخراب بالبلاد

رئيس الحكومة اليمنية: إيران السبب الأساسي في كل الدمار والخراب بالبلاد

الأخبار - أمير الكويت يقبل إستفالة الحكومة ويكلفها بالإستمرار فى تسيير الأعمال

الأخبار - أمير الكويت يقبل إستفالة الحكومة ويكلفها بالإستمرار فى تسيير الأعمال

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتسيير الأعمال

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتسيير الأعمال