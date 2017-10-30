التنظيم والإدارة: 344 موظفا مدرجين على قوائم الإرهاب وسيتم إنهاء خدمتهم

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قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مساء الاثنين، إن 344 موظفًا مدرجين على قوائم الإرهاب، لافتًا إلى أن أغلب الأسماء تعمل بالجامعات.

أضاف جميل، خلال مداخلة لبرنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، أنه «جارى التحقق من الأسماء لمخاطبة الجهات المسئولة من أجل إنهاء خدمتهم».

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تابع أنه «لابد أن يكون الموظف تم إدراج اسمه بقوائم الإرهاب بحكم قضائي، وليس مجرد اتهام دون دليل، حتى يتم فصله، نحن دولة قانون ولا نتعامل مع أي أمر إلا وفقًا للقانون».

وكان قد أثار حديث المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن ربط الأجر المكمل والمكافآت والحوافز بأداء الموظف الحكومي، ومن سيحصلون على تقدير ضعيف، قد يعرضون أنفسهم للفصل في العام التالي، مخاوف بعض العاملين داخل أروقة المصالح الحكومية حول وجود نية لدى الحكومة لتسريح «الموظفين» قليلي الكفاءة.