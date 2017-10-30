الإسكان: 70% من أهالي مثلث ماسبيرو طلبوا تعويضًا ماديًا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور أحمد عادل درويش، رئيس لجنة تطوير مثلث ماسبيرو، إن هناك 4300 أسرة بالمثلث على مساحة 58 فدان، بينهم 2900 طلبوا تعويضًا ماديًا بنسبة 70%، وحوالي 450 طلبوا الانتقال إلى الأسمرات بنسبة 10%، و900 أسرة طلبت الرجوع إلى المنطقة بنسبة 20%.

أضاف درويش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين، أن هناك أكثر من 1600 أسرة خرجوا من مثلث ماسبيرو، حوالي 360 أسرة ذهبوا إلى الأسمرات، وأكثر من 1200 شيك للأهالي الذين طلبوا التعويض المادي».

شاهد أيضا

أشار نائب وزير الإسكان للتطوير الحضاري، إلى أن «منطقة مثلث ماسبيرو خلف مبنى التليفزيون حالتها متدهورة ولا تليق بالمقيمين فيها، وقررت الدولة تطويرها».

وكان الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضاري، أكد أنه تم طرح عقود الاتفاق التي تم إعدادها من قبل وزارة الإسكان بالتعاون مع محافظة القاهرة، وذلك للراغبين في البقاء من أهالي مثلث ماسبيرو بعد تطويره، للحوار والنقاش مع الأهالي وذلك لتعديل المواد التي يرغبوا في تعديلها.