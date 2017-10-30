«دعم مصر»: قانون إلزام المؤسسات الحكومية بتركيب كاميرات يحفظ الأمن العام

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قال الدكتور صلاح حسب الله، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، إن قانون إلزام المؤسسات الحكومية بتركيب كاميرات في كل فروعها مهم للأمن العام، ومكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن «الكاميرات تكون أدلة ثابتة وقاطعة ضد المجرمين».

وأضاف «حسب الله»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «Ten»، مساء الأحد، أن «كل المنشآت سواء خاصة أو عامة كبيرة أو صغيرة بتطبيق القانون، لحفظ الأمن»، موضحًا أنه «سيكون هناك فترة سماح للمؤسسات بعد التصديق على القانون، حتى لا يحدث غلاء كبيرة في أسعار الكاميرات». وذكر أن «الهدف من القانون هو الوقاية من الجريمة وحفظ الأمن، ومن سيهمل في صيانة الكاميرات سيوقع عليه غرامة، وربما تصل العقوبة للحبس»، موضحًا أن «القانون سيطبق في منتصف 2018، والفترة الانتقالية ستكون من 6 أشهر إلى عام».

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وأرسلت حكومة المهندس شريف إسماعيل، مشروع قانون إلى مجلس النواب اليوم، يختص بإلزام الجهات الحكومية والشركات والأجهزة المحلية، بتركيب كاميرات للمراقبة.