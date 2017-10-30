«سياحة الإسكندرية»: نشهد حالة رواج سياحي مع بدء موسم الشتاء

التحرير

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صرح الدكتور أسامة الخولى، وكيل وزارة السياحة بمحافظة الإسكندرية، بأن «عروس البحر الأبيض المتوسط» لم تتأثر على صعيد المجال السياحى، مشيرًا إلى أن هناك رواجا كبيرا طوال العام.

وقال وكيل الوزارة، في تصريحات خاصة لـ"التحرير" اليوم الاثنين، إن نسبة الإشغال فى فصل الشتاء تتراوح بين 40 و60% وخلال فصل الصيف بين 80 و90%، مشيرا إلى أن المحافظة بها 42 فندقا.

وأوضح الخولي أن الطبيعة الجغرافية والمناخ المعتدل وتعدد الأماكن السياحية للإسكندرية تختلف عن مثيلاتها من المحافظات الأخرى، مردفا بأن هذه المقومات تدفع عروس البحر المتوسط للاستحواز على 30% من نسبة السياحة على مستوى الجمهورية.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن نسبة الإشغال السياحي وصلت إلى 50% مع بدء موسم الشتاء، موضحا أن أهم الجنسيات التى تتردد على المحافظة هى الإيطالية والقبرصية واليونانية والإسبانية، بصورة فردية، مرجحا عودة الرواج السياحى بنسبة 100% بعد رفع حظر الطيران إلى مصر من قبل بعض الدول.

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وأشار الخولي إلى أن أسعار الفنادق في مصر من أرخص الأسعار على مستوى العالم، وشدد على ضرورة تنظيم دورات مع أماكن استضافة السائحين للارتقاء بأسلوب التعامل، وأكد وجود تنسيق مع الجهات المعنية والشعبية والفندقية لتدريب العاملين في المجال السياحى والتسويق الإلكتروني مما يزيد من معدل الرواج السياحى.

وعن المعوقات التي تواجه السياحة في الإسكندرية، قال الخولي: "إن المعوقات التى تواجه سياحة الإسكندرية هى الحماية المدنية وإصدار التراخيص».