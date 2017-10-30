أخبار عاجلة

180 ثانية دوري - الدوري المصري ده ولا البريميرليج؟! -
اليوم.. الحكم على "مشاغب" وآخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني" -
مساء الأنوار - حلقة الإثنين 30 أكتوبر 2017 -
مساء الأنوار - لقاءات مع الفائزين ببطولة إفريقيا وبطولة العالم للكيك بوكس -
اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي" -
مساء الأنوار - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات الأسبوع مع ك. أحمد الشناوي -
مساء الأنوار - تحليل مباراة الزمالك ووادي دجلة مع ك.محمد فاروق وك. علي ماهر -
بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق -
عبدالمنعم سعيد: يجب تخصيص أحدث الأسلحة لقوات الأمن للتغلب على الإرهاب -
«BMW» تسعى للتأكد من سلامة نظام الخرائط في سياراتها ذاتية القيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

محامي مانافورت يسخر من الاتهامات الموجهة ضد موكله

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محامي مانافورت يسخر من الاتهامات الموجهة ضد موكله

11:12 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

محامي مانافورت يسخر من الاتهامات الموجهة ضد موكله

بول مانافورت

واشنطن - (د ب أ):

سخر محامي بول مانافورت، المدير السابق لحملة الانتخابية، اليوم الاثنين، من الاتهامات الموجهة ضد موكله حول ممارسة ضغوط لصالح حزب سياسي أوكراني بوصفها "سخيفة"، مؤكداً على أنه ليس هناك دليل على وجود تاطؤ مع الروس.

وقال المحامي كيفن داونينج للصحفيين أمام مقر المحكمة، التي أنكر فيها مانافورت ارتكابه جميع التهم الموجهة اليه، "أعتقد أنكم جميعاً رأيتم اليوم أن ما قاله الرئيس دونالد ترامب كان صحيحاً، ولا يوجد دليل على أن مانافورت تواطأ مع الروسية.

كانت هيئة محلفين كبرى في واشنطن قد اصدرت لائحة اتهام تتضمن 12 تهمة بحق مانافورت وشريكه التجاري ريتشارد جيتس، من بينها التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، وغسيل أموال، وانتهاكات باستخدام قوانين للضغط كجزء من عملهم نيابة عن حزب موال لروسيا في أوكرانيا.

وتعد هذه التهم هي أول اتهامات تظهر من تحقيق يركز على تدخل روسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، ويدور حول اتصالات مزعومة بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا، بيد أن هذه الاتهامات ليست مرتبطة بشكل مباشر بالحملة نفسها.

ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد نفى في وقت سابق اليوم أنه "لا يوجد تواطؤ" بين حملته الانتخابية وروسيا، وذلك بعد توجيه أول اتهامات في إطار التحقيق بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محكمة أمريكية توقف الحظر الذي فرضه ترامب على خدمة المتحولين جنسيا

    أخبار

  • أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى النيجر بعد مقتل 4 جنود أمريكيين

    أخبار

  • مسؤولان بحملة ترامب ينفيان اتهامات التآمر وغسيل الأموال

    أخبار

  • البيت الأبيض: لاعلاقة بين لائحة إتهام بحق معاونين سابقين وترامب

    أخبار

إعلان

5b18de4101.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
صورة وخبر.. "نتنياهو" وحيدًا على الجدار العازل بعد قُبلة حارة من ترامب

صورة وخبر.. "نتنياهو" وحيدًا على الجدار العازل بعد قُبلة حارة من ترامب

بالفيديو - المدير السابق لحملة ترامب يسلم نفسه للشرطة الفيدرالية

بالفيديو - المدير السابق لحملة ترامب يسلم نفسه للشرطة الفيدرالية

استقالة ممثل الحكومة الكتالونية لدى المؤسسات الأوروبية من منصبه

استقالة ممثل الحكومة الكتالونية لدى المؤسسات الأوروبية من منصبه

محكمة أمريكية توقف الحظر الذي فرضه ترامب على خدمة المتحولين جنسيا في الجيش

محكمة أمريكية توقف الحظر الذي فرضه ترامب على خدمة المتحولين جنسيا في الجيش