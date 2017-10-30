محامي مانافورت يسخر من الاتهامات الموجهة ضد موكله

واشنطن - (د ب أ):

سخر محامي بول مانافورت، المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية، اليوم الاثنين، من الاتهامات الموجهة ضد موكله حول ممارسة ضغوط لصالح حزب سياسي أوكراني بوصفها "سخيفة"، مؤكداً على أنه ليس هناك دليل على وجود تاطؤ مع الروس.

وقال المحامي كيفن داونينج للصحفيين أمام مقر المحكمة، التي أنكر فيها مانافورت ارتكابه جميع التهم الموجهة اليه، "أعتقد أنكم جميعاً رأيتم اليوم أن ما قاله الرئيس دونالد ترامب كان صحيحاً، ولا يوجد دليل على أن مانافورت تواطأ مع الحكومة الروسية.

كانت هيئة محلفين كبرى في واشنطن قد اصدرت لائحة اتهام تتضمن 12 تهمة بحق مانافورت وشريكه التجاري ريتشارد جيتس، من بينها التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، وغسيل أموال، وانتهاكات باستخدام قوانين للضغط كجزء من عملهم نيابة عن حزب موال لروسيا في أوكرانيا.

وتعد هذه التهم هي أول اتهامات تظهر من تحقيق يركز على تدخل روسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، ويدور حول اتصالات مزعومة بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا، بيد أن هذه الاتهامات ليست مرتبطة بشكل مباشر بالحملة نفسها.

ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد نفى في وقت سابق اليوم أنه "لا يوجد تواطؤ" بين حملته الانتخابية وروسيا، وذلك بعد توجيه أول اتهامات في إطار التحقيق بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية.