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استقالة ممثل الحكومة الكتالونية لدى المؤسسات الأوروبية من منصبه

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مصراوي Masrawy

استقالة ممثل الكتالونية لدى المؤسسات الأوروبية من منصبه

10:59 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

استقالة ممثل الحكومة الكتالونية لدى المؤسسات الأوروبية من منصبه

زعيم كتالونيا

بروكسل - (أ ش أ)

قدم أماديو التافاي ممثل الحكومة الكتالونية لدى المؤسسات الأوروبية استقالته اليوم من منصبه.

وأوضح ممثل كتالونيا - وفقا لما ذكرته قناة " اليوم" في نشرتها باللغة الانجليزية - أن استقالته تأتي بعد إغلاق حكومة إسبانيا لمكتبه في بروكسل.

واتهم مندوب كتالونيا - في رسالة بعث بها للصحف البلجيكية - الاتحاد الأوروبي بعدم اتخاذ موقف أكثر إيجابية حيال الأزمة الراهنة في كتالونيا، قائلا "إنه يتعين على أوروبا أن تسعى دائما لحل الأزمات وتعزيز الحوار".

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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