استقالة ممثل الحكومة الكتالونية لدى المؤسسات الأوروبية من منصبه

بروكسل - (أ ش أ)

قدم أماديو التافاي ممثل الحكومة الكتالونية لدى المؤسسات الأوروبية استقالته اليوم من منصبه.

وأوضح ممثل كتالونيا - وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" في نشرتها باللغة الانجليزية - أن استقالته تأتي بعد إغلاق حكومة إسبانيا لمكتبه في بروكسل.

واتهم مندوب كتالونيا - في رسالة بعث بها للصحف البلجيكية - الاتحاد الأوروبي بعدم اتخاذ موقف أكثر إيجابية حيال الأزمة الراهنة في كتالونيا، قائلا "إنه يتعين على أوروبا أن تسعى دائما لحل الأزمات وتعزيز الحوار".