استقالة ممثل الحكومة الكتالونية لدى المؤسسات الأوروبية من منصبه
استقالة ممثل الحكومة الكتالونية لدى المؤسسات الأوروبية من منصبه
10:59 م الإثنين 30 أكتوبر 2017
زعيم كتالونيا
بروكسل - (أ ش أ)
قدم أماديو التافاي ممثل الحكومة الكتالونية لدى المؤسسات الأوروبية استقالته اليوم من منصبه.
وأوضح ممثل كتالونيا - وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" في نشرتها باللغة الانجليزية - أن استقالته تأتي بعد إغلاق حكومة إسبانيا لمكتبه في بروكسل.
واتهم مندوب كتالونيا - في رسالة بعث بها للصحف البلجيكية - الاتحاد الأوروبي بعدم اتخاذ موقف أكثر إيجابية حيال الأزمة الراهنة في كتالونيا، قائلا "إنه يتعين على أوروبا أن تسعى دائما لحل الأزمات وتعزيز الحوار".
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
احتشاد مئات الآلاف فى برشلونة دعما لاستقلال كتالونيا
-
مسؤول في حكومة كتالونيا: الحوار لا يمكن أن يتناول إلا الاستقلال
-
بروكسل تستبعد وساطة أوروبية في أزمة كتالونيا
-
حول العالم في 24 ساعة
إعلان
إعلان