اتفاق بين بغداد وأربيل على إدارة المناطق المتنازع عليها

أربيل - (د ب أ):

قال مصدر مسؤول في إقليم كردستان أن الجيش العراقي وقوات البيشمركة توصلا، اليوم الاثنين، إلى اتفاق يقضي بإدارة ما تبقى من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان بشكل مشترك.

وقال المصدر بعد انتهاء الاجتماع، الذي عقد عصر اليوم الاثنين، بين وفد من حكومة الإقليم ووفد عراقي في فيشخابور: إن "الاتفاق يتحدث تحديدا عن إدارة المناطق التي لا تزال تحت سيطرة قوات البيشمركة في نطاق محافظة نينوى مثل شيخان وسحيلا والقوش والمحمودية وفايدة وكوير ومقلوب والخازر".

وأضاف المصدر: أنه "سيجري نشر قوات مشتركة من الطرفين إلى جانب جنود من التحالف الدولي في معبري فيشخابور وإبراهيم الخليل مع تركيا".

وأوضح: أن "الجيش العراقي والبيشمركة اتفقا أيضا على الإبقاء على الحدود الحالية لإقليم كردستان، وإحالة ملفي مطاري أربيل والسليمانية إلى وزارتي الداخلية والمالية في كل من بغداد وأربيل لحل المشكلة المتعلقة بهما وفقا لأسس للدستور العراقي".

يأتي الاتفاق عقب قيام الحكومة الاتحادية في السادس عشر من الشهر الجاري بالدفع بقوات باتجاه كركوك والمناطق المتنازع عليها مع أقليم كردستان عقب التوترات بين أربيل وبغداد على خلفية استفتاء الانفصال الذي جرى في الشهر الماضي، ووقوع اشتباكات بين الطرفين.