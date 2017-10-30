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إلغاء ودية مصر والإمارات.. تعرف على السبب

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إلغاء ودية مصر والإمارات.. تعرف على السبب إلغاء ودية مصر والإمارات.. تعرف على السبب

التحرير

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أكد مجدى عبدالغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى، الغاء ودية منتخب الأول ونظيره الإماراتى، والتى كان مقرر لها الـ9 من نوفمبر المقبل.

وكشف عبدالغني في تصريحات خاصة لـ«التحرير» عن سبب الغاء الودية حيث ان الاتحاد الإماراتى لم يُبلغ نظيره المصري بموعد وتوقيت المباراة حتى الأن ولذلك قرر مجلس الجبلاية إلغاء الودية.

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أوضح مصدر بالاتحاد الإماراتي أنه على الرغم من تحمل شركة بريزنتيشن سبورت راعي المصري لكافة التكاليف الخاصة بانتقال وإقامة الفراعنة في الإمارات في إطار العلاقة الوطيدة بين مصر والإمارات إلا أنه تقرر الاتفاق على إلغاء اللقاء بشكل رسمي.
المصدر أوضح أن الاتحاد المصري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة أبدى عدم قناعته بترتيبات الشركة الإماراتية المنظمة لحفل التكريم والشكل الغير واضح المعالم لهذا التكريم.،ومن واقع الحرص على شكل المنتخب المصري تقرر رسميا إلغاء المباراة.
وتعثرت المفاوضات بين الشركة المنظمة والاتحاد المصري، حيث رفض الاتحاد التخلي عن شروطه التي وضعها من أجل حضور التكريم، وبالتالي ألغيت المباراة رسميا.

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التحرير

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