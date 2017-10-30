أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى النيجر بعد مقتل 4 جنود أمريكيين

واشنطن - (أ ش أ)

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، مواطنيها من السفر إلى النيجر أو الدول المحيطة بها، جراء وقوع عمليات خطف من قبل منظمات إرهابية.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - أن منظمات إرهابية وجماعات مسلحة ومهربين يعملون في المناطق التي تحد مالي وليبيا وعبر شمال النيجر، مضيفة أن مجموعات متطرفة مقرها مالي عبرت الحدود ونفذت عددا من الهجمات القاتلة ضد قوات الأمن النيجرية والقوات الأمريكية التي تدعمها هناك.

وأشارت إلى أن الجماعات الإرهابية التي يتم التحذير منها تضم (القاعدة) في بلاد المغرب، وفروع تنظيم (داعش) الإرهابي في إفريقيا جنوب الصحراء وليبيا وغرب إفريقيا، إضافة إلى تنظيم (بوكو حرام).

ويأتي تحذير الخارجية الأمريكية بعد أسابيع من مقتل 4 جنود أمريكيين في النيجر إثر شن مجموعة مسلحة كمين على جنود نيجريين كان يرافقهم قوات أمريكية.

وحذرت من وجود تهديد كبير بالخطف من قبل مجموعات إرهابية مختلفة قامت باختطاف غربيين من قبل بينهم مواطنون أمريكيون، كما هددوا المواطنين الأمريكيين في النيجر، ونتيجة للمخاوف الأمنية، بعض المنظمات، بينها شركات أجنبية ومنظمات غير حكومية ومنظمات إغاثة خاصة، علقت عملياتها في النيجر أو سحبت العاملين لديها وعائلاتهم من هناك.

ويأتي هذا البيان أيضا في اليوم الذي تعهدت فيه الخارجية الأمريكية بدعم القوات المشتركة لدول الساحل الإفريقي الخمس بمبلغ 60 مليون دولار، وهي النيجر ومالي وموريتانيا وتشاد وبوركينافاسو.