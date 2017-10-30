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الأربعاء.. "الصحفيين" تعقد جلسة حول مسابقة التميز الصحفي

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مصراوي Masrawy

الأربعاء.. "الصحفيين" تعقد جلسة حول مسابقة التميز الصحفي

10:38 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

نقابة الصحفيين

القاهرة- أ ش أ:

دعت شعبة المصورين الصحفيين ولجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في جلسة لطرح الأفكار والعصف الذهني حول مسابقة التميز الصحفي في معالجة قضايا التعليم الفني والتدريب المهني، وذلك في السادسة من مساء بعد غد الأربعاء بالطابق الثالث بمبنى النقابة.

ودعت كل من الشعبة برئاسة المصور الصحفي عمرو نبيل ، ولجنة تطوير المهنة والتدريب برئاسة أيمن عبد المجيد إلى الاشتراك بالمسابقة، للفوز بجوائزها بإجمالي 24 ألف جنيه ، موضحين أن فرع التصوير يضم أيضا صحافة الفيديو.

ويحضر الجلسة لإدارة المناقشة والإجابة عن الأسئلة أيمن عبد المجيد رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب بالنقابة.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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