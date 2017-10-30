بالصور.. محافظ أسوان يفتتح أعمال تطوير مستشفى "دراو" المركزي

أسوان - إيهاب عمران:

افتتح اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، اليوم الإثنين، قسم الحضانات للأطفال المبتسرين، بمستشفى دراو المركزي ضمن أعمال التطوير التي تشهدها المستشفى بتكلفة 25 مليون جنيه، منها 8 ملايين جنيه للإنشاءات، و17 مليون جنيه للأجهزة الطبية.

حضر الافتتاح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة، والدكتورة رقية حامد مدير عام المستشفى، والسيد الشريف الإدريسي، فضلاً عن لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأهلية.

كما تفقد المحافظ، قسمي العناية المركزة وغرف العمليات، تمهيدًا لافتتاح القسمين بعد الانتهاء من تطويرهما، فيما قام حجازي بالمرور المفاجئ على قسم الاستقبال والحضانات القديم، واستفسر عما يُبذل من جهود لتطويره.

وعلى هامش الافتتاح، أكد محافظ أسوان أن الاهتمام بتطوير المنظومة الصحية يعد من أولويات العمل التنفيذي لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطن الأسواني في كافة أنحاء المحافظة، سواء من خلال تطوير وتحديث المنشآت الصحية، أو دعمها بالأطباء وأطقم التمريض.