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مسؤولان بحملة ترامب ينفيان اتهامات التآمر وغسيل الأموال

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مصراوي Masrawy

مسؤولان بحملة ينفيان اتهامات التآمر وغسيل الأموال

10:36 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

مسؤولان بحملة ترامب ينفيان اتهامات التآمر وغسيل الأموال

بول مانافورت

واشنطن - (د ب أ):

نفى المدير السابق لحملة دونالد ترامب الانتخابية، بول مانافورت وشريكه التجاري ريتشارد جيتس، اتهامات التآمر وغسيل الأموال الموجهة ضدهما إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق بممارستهما ضغوط لصالح حزب أوكراني سياسي.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية بأن مانافورت وجيتس وضعا قيد الإقامة الجبرية، وطُلب منهما تسليم جوازات سفرهما.

وقد خُصصت كفالة بمبلغ عشرة ملايين دولار لمانافورت و 5 ملايين دولار لجيتس.

وأكد متحدث باسم جيتس على براءته، قائلاً: إن جيتس "يرحب بفرصة مواجهة هذه الاتهامات أمام المحكمة".

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