مسؤولان بحملة ترامب ينفيان اتهامات التآمر وغسيل الأموال

واشنطن - (د ب أ):

نفى المدير السابق لحملة دونالد ترامب الانتخابية، بول مانافورت وشريكه التجاري ريتشارد جيتس، اتهامات التآمر وغسيل الأموال الموجهة ضدهما إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق بممارستهما ضغوط لصالح حزب أوكراني سياسي.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية بأن مانافورت وجيتس وضعا قيد الإقامة الجبرية، وطُلب منهما تسليم جوازات سفرهما.

وقد خُصصت كفالة بمبلغ عشرة ملايين دولار لمانافورت و 5 ملايين دولار لجيتس.

وأكد متحدث باسم جيتس على براءته، قائلاً: إن جيتس "يرحب بفرصة مواجهة هذه الاتهامات أمام المحكمة".