ترامب: إلقاء القبض على المتهم بتنفيذ هجوم "المجمع الدبلوماسي" ببنغازي
ترامب: إلقاء القبض على المتهم بتنفيذ هجوم "المجمع الدبلوماسي" ببنغازي
10:33 م الإثنين 30 أكتوبر 2017
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
(وكالات)
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، اسم المشتبه به في هجوم عام 2012 على السفارة الأمريكية في مدينة بنغازي الليبية.
وبحسب وكالة "رويترز"، قال ترامب في بيان إن المشتبه به يدعى "مصطفى الإمام"، موضحًا أنه سيُحاكم في الولايات المتحدة.
كما أكد مسؤول أمريكي، اليوم الاثنين، اعتقال أحد المشتبه بهم في تنفيذ هجوم على السفارة الأمريكية في مدينة بنغازي الليبية عام 2012، وذلك حسبما أوردت وكالة "رويترز" الإخبارية.
جدير بالذكر أن مسلحين كانوا قد هاجموا في 11 سبتمبر عام 2012، المجمع الدبلوماسي الأمريكي في مدينة بنغازي وقد أسفر الجهوم عن مقتل السفير الأمريكي في ليبيا كريستوفر ستيفنز وثلاثة آخرين.
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