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وكالة الأنباء البلجيكية: بوجديمون غادر إسبانيا وتوجه إلى بلجيكا

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وكالة الأنباء البلجيكية: بوجديمون غادر إسبانيا وتوجه إلى بلجيكا

10:24 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

وكالة الأنباء البلجيكية: بوجديمون غادر إسبانيا وتوجه إلى بلجيكا

رئيس اقليم كتالونيا

بروكسل - (د ب أ):

ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية الرسمية (بلجا) مساء اليوم الاثنين أن رئيس حكومة كتالونيا المعزول من قبل المركزية في مدريد والمتهم بالتمرد، كارليس بوجديمون، غادر إسبانيا وتوجه إلى بلجيكا.

وقالت (بلجا) استنادا إلى تصريحات محام إن بوجديمون تحدث مع هذا المحامي، ويدعى بول بيكار، في بلجيكا.

ولا يزال من غير الواضح بعد ما إذا كان بوجديمون يرغب في التقدم بطلب للحصول على اللجوء في بلجيكا، ورفض بيكار الإجابة على سؤال حول هذا الموضوع.

كان ثيو فرانكن الوزير البلجيكي المسؤول عن اللجوء والهجرة أشار إلى إمكانية السماح لبوجديمون باللجوء إلى بروكسل، وأوضح السياسي المنتمي إلى الحزب القومي الفلامنكي البلجيكي إن الكتالونيين المضطهدين سياسيا يمكنهم أن يحصلوا على اللجوء في بلجيكا، إلا أن رئيس الوزراء البلجيكي تشارل ميشيل رفض تصريحات فرانكن.

وأوضح ميشيل أن هذه الخطوة غير واقعية، وقال عن طلب اللجوء المحتمل من بوجديمون إنه موضوع " غير مطروح على الإطلاق على الأجندة".

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