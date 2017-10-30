مطاردة على شط النيل توقع "ديلر قاو" في قبضة مباحث طهطا

كتب - فتحي سليمان وعمار عبدالحميد:

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج، اليوم الإثنين، القبض على "ديلر" بحوزته كمية من الأقراص المخدرة والطلقات النارية شرع في ترويجها على عملائه بمركز طهطا.

وردت معلومات للمقدم أحمد أبوسديرة، رئيس مباحث مركز طهطا، أن "مجدي ا."، عاطل مقيم بقرية قاو التابعة لمركز أسيوط، يعبر نهر النيل بمركب صيد لترويج الأقراص المخدرة على عملائه.

أمر اللواء خالد الشاذلي، مدير مباحث سوهاج، بإعداد مأمورية للقبض على المتهم قادها رئيس المباحث ومعاونه الرائد عمرو أبو عقرب.

وبعد مطاردة استمرت عدة ساعات، تم ضبط المتهم وبحوزته ٦٥٠٠ قرص تامول، ١٠٠ قرص ترامادول، و

٢٠٠ طلقه وفرش حشيش.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء عمر عبد العال، مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج، إلى لى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.