داليا زيادة: الأمريكان منبهرين بالسيسي (فيديو)

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قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، إن تقرير الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية في مصر، تأخر كثيرًا بسبب التحولات التي شهدتها السياسة الأمريكية، والوضع في مصر.

أضافت زيادة، في حوارها لبرنامج «رأي عام» عبر فضائية «تِن»، مساء الأحد، أن «التقرير كان به قدر كبير من الإنصاف لمصر، عكس التقارير السابقة التي كان بها استهداف ممنهج ضد الدولة المصرية».

تابعت أن «التقرير أشاد بما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، من مواساة الأقباط في أي مشكلة تواجههم، وتأكيده على أنهم من أبناء مصر، وأشار لعفوه الرئاسي عن أشخاص لم ينصفهم القضاء مثل إسلام بحيري».

واصلت زيادة، «الأمريكان لديهم حالة انبهار من تحركات الرئيس السيسي، كما أشاد التقرير بقانون ترميم الكنائس».

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ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوى المعنى بالحريات الدينية لعام 2016، والذى يقدم إلى الكونجرس الأمريكى نظرة عامة مفصلة عن حالة الحريات الدينية فيما يقرب من 200 دولة وإقليم حول العالم، ورأى التقرير أن الأقليات الدينية بمصر لاتزال تواجه تهديدات كبيرة من خلال الهجمات الإرهابية والعنف الطائفي.

وأبرز التقرير مساعي الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوة العلماء المسلمين إلى تجديد الخطاب الديني ومواجهة الفكر المتطرف، ولفت التقرير، إلى أن جهود تنقيح ومراجعة المناهج تأتي ردًا على دعوة السيسي، ورأى التقرير أن قضية «بحيري»، الذي تم الإفراج عنه بعفو رئاسي، قوضت دعوات الرئيس لمحاربة التطرف، موضحًا أن السيسي إبان توليه وزارة الدفاع وجه لإعادة بناء وترميم الكنائس سريعًا.