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الحسيني عن جمال خاشقجي: «خرتجي الصحافة العربية»

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الحسيني عن جمال خاشقجي: «خرتجي الصحافة العربية» الحسيني عن جمال خاشقجي: «خرتجي الصحافة العربية»

التحرير

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هاجم الإعلامي يوسف الحسيني، اليوم الإثنين، الكاتب السعودي جمال خاشقجي، بعد  تصريحاته عن حل الأزمة القطرية العربية، واصفًا إياه بـ«خرتجي الصحافة العربية».

وأضاف الحسيني خلال برنامج «بتوقيت القاهرة» المذاع عبر فضائية «on live»، أن كل ما يكتبه أو يقوله خاشقجي ما هو إلا غائط، مشيرًا إلى أن خاشقجي أخطأ في حق الشعب المصري وشهدائه.
وتابع: «يا عم جمال يا خرتجي الدم المصري لا يباع، ولا يشترى، فالجيش المصري هو الأكبر على مستوى الجيوش العربية، وهو الجيش اللي لو عرف إن في تهديد تتعرض له قطر هيدافع عنها».
 والجدير بالذكر أن خاشقجي قال في تصريحات صحفية إن حل الأزمة القطرية بسيط، ويكمن في دفع الدوحة مبلغ 4 مليارات دولار إلى وينتهي الأمر،  موضحًا في لقاء تليفزيوني: «لو قام الشيخ تميم غدا بزيارة إلى القاهرة ومعه شيك بـ 4 مليار دولار وأوقف (قناة) الجزيرة عن التعرض للشأن لمصري، لانتهت هذه الأزمة بالكامل».

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