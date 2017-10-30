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مصطفى يونس: «السيسي قيمة وقامة في العالم كله.. واللي عمله محصلش طول 50 سنة»

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مصطفى يونس: «السيسي قيمة وقامة في العالم كله.. واللي عمله محصلش طول 50 سنة» مصطفى يونس: «السيسي قيمة وقامة في العالم كله.. واللي عمله محصلش طول 50 سنة»

التحرير

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قال الكابتن مصطفى يونس، إنه لابد من تأييد الرئيس عبد الفتاح ، ودعمه لولاية جديدة، من خلال انتخابات 2018، مشدّدًا على أن «السيد الرئيس قيمة وقامة في العالم كله وليس في فقط».

أضاف يونس، في تصريحات لقناة «الحياة»، على هامش مشاركته باحتفالية حملة «كلنا معاك من أجل مصر»، اليوم الاثنين، والتي أُقيمت بمؤسسة دار الهلال، «السيسي حمل روحه على كفه عشان الشعب المصري ولازم ندعمه».

تابع: «السيسي جعلنا نحن المصريين أصحاب الرأي ولا يُملى علينا أي شيء، وهو مش باقي على الكرسي، ومش فارق معاه يقعد عليه أو مايقعدش عليه».

واصل: «السيسي بيعمل لمستقبل مصر وبيبنيها، والمشاريع اللي عملها محصلتش على مدار 50 سنة فاتوا».

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وأقامت حملة «كلنا معاك من أجل مصر»، اليوم الاثنين، احتفالية كبري بمؤسسة دار الهلال حضرها العديد من نجوم الفن والغناء.

وحضر الاحتفالية الكابتن مجدي عبد الغني، عزمي مجاهد، الدكتور عبد الله النجار، الدكتورة آمنة نصير، المطرب عصام كاريكا، الفنانة دينا عبد الله، المستشار محمود السرنجاوي رئيس مجلس إدارة نادي الزهور، الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي للسينما، الكابتن فاروق جعفر، مجدي سبلة رئيس مجلس إدارة دار الهلال وكافة رؤساء تحرير المؤسسة حيث وقع كافة العاملين بالمؤسسة على استمارات الحملة.

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