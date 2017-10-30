الصحة الفلسطينية: إسرائيل استخدمت غاز محرم دولياً في قصف نفق "غزة"

(مصراوى)

أكد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة، أن القوات الإسرائيلية استخدمت في استهدافها لنفق المقاومة شرقي مدينة خان يونس، اليوم الاثنين، أسلحة محرمة دولياً تحتوي على غازات سامة، وذلك حسبما أفادت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية الفلسطينية.

وبحسب مصادر طبية فإن الغاز السام الذي أطلقه الطيران الإسرائيلي في قصف النفق يُستخدم للمرة الأولى، وهو شديد التأثير ويؤدي إلى الوفاة فورًا، ولم تتمكن بعد الطواقم الطبية من تحديد نوعه.

من جانبه قال مدير مستشفى شهداء الأقصى، كمال الخطيب، إن الطواقم الطبية تواصل عملها للوصول إلى المحاصرين في مكان الحادث؛ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لافتاً إلى أن الطواقم الطبية رصدت مواد سامة جديدة في جثامين الشهداء الذين ارتقوا جراء القصف.