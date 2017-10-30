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مصدر: توافد قيادات الجيزة لحضور اجتماع مدير الأمن الجديد

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مصراوي Masrawy

مصدر: توافد قيادات الجيزة لحضور اجتماع مدير الأمن الجديد

10:17 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

مصدر: توافد قيادات الجيزة لحضور اجتماع مدير الأمن الجديد

كتب - محمد شعبان:

أكد مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، بدء توافد الضباط على ديوان المديرية؛ لحضور اجتماع اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية للقطاع، مساء الإثنين.

وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن اللقاء يضم رؤساء ومفتشي القطاعات ومأموري الأقسام بقطاعات المديرية الأربعة.

وأشار المصدر إلى أن مدير الأمن الجديد سيبحث خطة عمل المديرية خلال المرحلة المقبلة، خاصة فرض السيطرة الأمنية في الشارع الجيزاوي، ومكافحة الجريمة بشتى أنواعها.

ولفت المصدر إلى أن الاجتماع سيتناول آخر التطورات في حادث الواحات الإرهابي الذي استشهد على إثره 16 شرطيا والدليل.

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مصراوي Masrawy

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