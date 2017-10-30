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في "الهالوين"... هذا ما يحدث لك أثناء مشاهدتك أفلام الرعب

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مصراوي Masrawy

في "الهالوين"... هذا ما يحدث لك أثناء مشاهدتك أفلام الرعب

06:10 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

في "الهالوين"... هذا ما يحدث لك أثناء مشاهدتك أفلا

كتبت - نرمين الجلاد :

قال "برنارد لوسكين"، الرئيس الفخري لجمعية علم النفس والتكنولوجيا، أن مشاهدة أفلام الرعب تؤدي الي حدوث اضرابات نفسية وجسدية،حسب ما جاء في موقع "سبوتنيك".

وأضاف "لوسكين" أن الدماغ لا يستطيع أن يفرقّ بين الواقع والخيال، وإن الذكريات التي تتعلق بحالة تظهر في فيلم يحتوي على عناصر صادمة، يمكن أن يؤدي إلى استجابة جسدية ونفسية على حد سواء.

وأكد أن مشاهدة أفلام الرعب تؤدي الي الشعور بالقلق، ويكون التأثير مستمرًا بعد مشاهدتها، وخصوصًا عندما يتعرّض الأطفال لها في سن مبكرة.

وقال لوسكين: "ردود الفعل الجسدية على الصور المرعبة يمكن أن تشمل العرق، و توتر العضلات، وانخفاض درجات حرارة الجسم، وارتفاع في ضغط الدم، وزيادة في معدل ضربات القلب".

وأكدت الطبيبة "جلين سباركس" -المساعدة في مدرسة برايان لامب للتواصل في جامعة بوردو- أن هناك حقيقة لا مفر منها: وهي أن المخ لا يستطيع أن يتجاهل ما تراه العين، وأنه كلما كانت الصور حقيقية ومرعبة، فإن المخ يأمر الجسد أن يتصرف بناء لما يراه.

وأشارت "جلين"، أن أفلام الرعب تصيب مشاهديها مع مرور الوقت، بتحجّر في المشاعر والعواطف تجاه أي مشاهد مخيفة، كلما تكررت مشاهدتهم لها، وايضا تسبب العديد من المشاكل الأخري، وهي:

1- القلب:

تزداد سرعة دقات القلب أثناء مشاهدتك لفيلم رعب،  مثل ركوب الأفعوانية" قطار الموت " في الملاهي أو ممارسة القفز من الطائرات.

2- السلوك العام:

 أفلام الرعب تسبب عدوانية مثل ألعاب الفيديو التي تتسم بالعنف، وخاصة لمن يعانون من مشاكل عاطفية.

3- الهرمونات:

 أن أثناء مشاهدتك لفيلم رعب، فإن مادتي الأدرينالين والدوبامين تتدفقان بقوة في جسدك، ما يسبب رد فعل نفسي سيء، مثل الإصابة بـ"نوبة هلع ". 

 

 

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