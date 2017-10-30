لحظة تدمير عربات الدفع الرباعي المحملة بالأسلحة قبل تسللها للحدود الغربية -فيديو

القاهرة- مصراوي:

نشرت القوات المسلحة، فيديو إحباط القوات الجوية، لمحاولة تسلل 6 عربات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة داخل خط الحدود الغربية.

كان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري أعلن في بيان مساء الإثنين، إن العملية استهدفت تدمير السيارات المتسللة والقضاء على العناصر الاجرامية بداخلها.

وأضاف المتحدث العسكري، أن العملية تأتي استمرارًا لجهود القوات الجوية بالتعاون مع قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وردع أي محاولة للتسلل أو التهريب عبر الحدود.

وأكد المتحدث، أن عناصر حرس الحدود مدعومة بعناصر المنطقة الغربية العسكرية والقوات الجوية تواصل تمشيط المنطقة الحدودية لضبط أي عناصر هاربة في محيط العملية.