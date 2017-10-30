مركز معلومات مجلس الوزراء ينشر تفاصيل منتدى شباب العالم

كتب-أحمد مسعد:

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، الإثنين، تفاصيل منتدى شباب العالم الذي تنظمه مصر في الفترة من 4 إلى 10 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 3 آلاف ضيف ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية من مختلف أنحاء العالم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد المركز في بيان عبر الموقع الرسمي لمجلس الوزراء، أن المنتدى يتضمن عقد جلسات نقاشية لإجراء حوار مُعمق حول مختلف القضايا سياسية واقتصادية وثقافية والتحديات العالمية التي تؤثر وتتأثر بالشباب.

وأوضح المركز، أن المنتدى سيشهد مشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات كضيوف شرف ومتحدثين رئيسيين في بعض الجلسات، وسيُرافق كل منهم وفود شبابية رشحتها منظمات واتحادات الشباب على المستوى الوطني، مع تحقيق التوازن الجغرافي والتكافؤ بين الشخصيات العامة والقيادات الشابة والتمثيل المتكافئ بين الجنسين في مختلف الجلسات.

وأكد المركز أن المنتدى يمثل منصة فعالة للحوار المباشر بين الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة والشباب الواعد الذي يطمح في بناء مستقبل أفضل لوطنه.

وأشار إلى أن المنتدى سيناقش كافة القضايا التي تهم الشباب بهدف الوصول لصيغة حوار مشتركة تُسهم في جعل العالم مكاناً أفضل، كما تمثل جلسات المنتدى فرصة نموذجية لفتح الباب أمام الدمج الفعال لمنظور الشباب واحتياجاتهم وتحدياتهم في عملية صناعة السياسات والنقاش المجتمعي فى إطار من الشراكة للتعبير عن وجهة نظر المجتمعات بشكل شامل، من خلال النقاش الفعال بين قيادات وشخصيات عامة من ناحية، وكوادر شبابية واعدة في مجالات العمل العام وريادة الأعمال والأدب والفنون والرياضة من ناحية أخرى.

ولفت المركز إلى أن المنتدى منصة فعالة للحوار المباشر بين الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة والشباب الواعد الذى يطمح في بناء مستقبل أفضل لوطنه، ويعتبر فرصة للشباب من جميع دول العالم للحوار الجاد والمباشر سواء مع بعضه البعض أو مع صناع القرار والمسؤولين حول العالم، حيث يتم من خلاله مناقشة كافة القضايا التي تهم الشباب بهدف الوصول لصيغة حوار مشتركة تُسهم في جعل العالم مكاناً أفضل.