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جامعة قناة السويس تبحث سبل التعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي

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مصراوي Masrawy

جامعة قناة السويس تبحث سبل التعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي

10:08 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

جامعة قناة السويس تبحث سبل التعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

عقد الدكتور طارق راشد رحمي نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب اجتماعًا مع اللواء عامر ضيف الله، المستشار بالهيئة القومية للإنتاج الحربي مصنع ٥٤ حربي، والمهندس زكريا ناصر مستشار الهيئة القومية للإنتاج الحربي للتسويق، وأعضاء الهيئة من قطاع الهندسة الإلكترونية والبرمجة.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد شقيدف مدير مركز تنمية الموارد البشرية، والدكتور ناصر مندور وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ماجد العزازي وكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أمير مهنا المدير التنفيذي لتدريب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والدكتور سيد باز مدير وحدة الدعم بكلية العلوم، والدكتور تامر حسنين المنسق العام لتطبيق برنامج ابن الهيثم، والدكتور أحمد فؤاد من كلية الحاسبات.

وخلال اللقاء عرض مهندسو الهيئة القومية للإنتاج الحربي، تقديمًا لأهم مجالات نظم وتقنيات التعليم التي تعمل بها الهيئة من نظم التقويم والامتحانات وتطوير المعامل الافتراضية التفاعلية ثلاثية الأبعاد والحلول المسموعة والمرئية في تطوير التعليم، والتعليم الإبداعي وتصميم المعامل الإبداعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية المعلوماتية، إلى جانب الأثاث التعليمي والتدريب على تفعيل استخدام التكنولوجيا لتطوير مخرجات التعليم.

من جانبه، أكد اللواء عامر ضيف الله أن الهيئة القومية للإنتاج الحربي تمتلك كافة الإمكانيات العلمية والتكنولوجية، إلى جانب قوة إنتاجية وثروة بشرية وخبرات في إنتاج العديد من المنتجات في المجالات المختلفة، وسمعة جيدة، وذلك من أجل الوصول إلى التحسين والتطوير المستمر اللازم لخلق أفضل الظروف لخدمة الطلاب، وذلك تماشيًا مع رؤية وزارة الإنتاج الحربي لتعظيم الاستفادة من إمكانيات القطاع، وتلبية مطالب الوزارات والهيئات التابعة للدولة.

وقال الدكتور طارق راشد رحمي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب: "إن الجامعة عرضت احتياجاتها من البرامج التي تقدمها الهيئة خاصة في ظل وجود الإمكانيات العلمية والبشرية المؤهلة لذلك من المعامل المتطورة التي تخدم العملية التعليمية، وذلك سعيًا من إدارة الجامعة أن تصبح الجامعة من الجامعات ذات الريادة الإلكترونية ليس فقط على مستوى ، بل على المستوى الدولي.

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