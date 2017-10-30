مصدر: إصابة مجند في انفجار عبوة استهدفت مدرعة بالعريش
مصدر: إصابة مجند في انفجار عبوة استهدفت مدرعة بالعريش
10:02 م الإثنين 30 أكتوبر 2017
انفجار مدرعة
كتب - علاء عمران:
استهدفت عبوة ناسفة مدرعة شرطة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، اليوم الإثنين.
وقال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، إن الانفجار وقع أثناء مرور المدرعة بدائرة قسم ثاني العريش، مما أسفر عن إصابة مجند.
وأوضح المصدر أن قوات الأمن تقوم بأعمال تمشيط للمنطقة المحيطة بموقع الانفجار؛ لملاحقة العناصر المتورطة في الحادث.
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