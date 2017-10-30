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البيت الأبيض: لاعلاقة بين لائحة إتهام بحق معاونين سابقين وترامب

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مصراوي Masrawy

البيت الأبيض: لاعلاقة بين لائحة إتهام بحق معاونين سابقين وترامب

10:01 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

البيت الأبيض: لاعلاقة بين لائحة إتهام بحق معاونين سابقين وترامب

سارة ساندرز

واشنطن - (د ب أ):

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، اليوم الاثنين، إنه ليس هناك علاقة بين لائحة الاتهام الموجهة ضد مساعدين سابقين في حملة الرئيس دونالد الانتخابية والرئيس أو حملته.

ورفضت المتحدثة الاتهامات الموجهة ضد المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية، بول مانافورت، وشريكه التجاري ،والمتعلقة بممارستهما ضغوط لصالح حزب أوكراني سياسي، بوصفها لا تمت بصلة للرئيس ترامب.

كما قللت ساندرز من دور مستشار السياسة الخارجية السابق بحملة الرئيس الأمريكي جورج بابادوبولو، الذي اعترف بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي أي" حول اتصالاته مع الروس، مؤكدةً أن بابادوبولو كان يشارك في الحملة "متطوعاً" ولم يكن عضوا في طاقم العاملين في الحملة، وأن اتصالاته مع الروس لم تجر بوصفه مسؤولاً رسمياً في الحملة.

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