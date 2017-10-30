بالفيديو - ممرضة تؤدي لسيدة مُصابة بالسرطان أغنيتها المُفضلة قبل وفاتها

كتب - عبدالعظيم قنديل:

تفاعل العديد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مع مقطع فيديو دونته سيدة أمريكية تدعى "ميجان سميث"، ويظهر في المقطع ممرضة تقوم بأداء الأغنية المفضلة لسيدة عجوز قبل وفاتها.

وحاوت أوليفيا نيوفيلدر، الممرضة بأحد المراكز الطبية في ولاية تينيسي بالولايات المتحدة، تهدئة مارجريت سميث (63 عامًا) بعد فشل الأطباء في إجراء عملية زراعة الكبد، حيث قامت أوليفيا بأداء أغنية "الرقص في السماء"، وهي تمسك بيد مارجريت.

وقالت ميجان سميث، ابنة السيدة العجوز، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الكلمات لا يمكن أن تصف التقدير والحب الذي نشعر به تجاه الممرضة"، مضيفة: "لم أر مثيل في تفانيكي للمرضى، بارك الله فيكم أوليفيا".

وتوفيت مارجريت في يوم 23 أكتوبر الماضي.