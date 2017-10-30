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قرار عاجل من ملك البحرين بشأن تأشيرات الدخول

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مصراوي Masrawy

ملك البحرين يوجه بفرض إجراءات جديدة لتأشيرات الدخول

09:43 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

ملك البحرين يوجه بفرض إجراءات جديدة لتأشيرات الدخول

ملك البحرين

المنامة - (أ ش أ)

قال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن مملكة البحرين منفتحة أمام حركة السياح والزوار، موجها الأجهزة المختصة إلى اتخاذ الإجراءات التي تحول دون استغلال هذا الانفتاح للإضرار بأمن البحرين واستقرارها.

وأوضح ملك البحرين أن هذه الإجراءات تتضمن تشديد إجراءات الدخول والإقامة في مملكة البحرين لتتماشى مع المقتضيات الأمنية الراهنة بما فيها فرض تأشيرات الدخول بما يحفظ أمن البلاد وسلامتها، بدءا بقطر التي كانت مملكة البحرين ولا تزال من أكثر الدول التي تضررت جرّاء سياساتها التي لا تخفى على الجميع.

وأشار الملك حمد بن عيسى آل خليفة ـ خلال ترؤس اجتماع مجلس الوزراء البحريني اليوم ـ الى أن هذه الإجراءات لن تمس دول مجلس التعاون الأخرى.

وأكد عاهل البحرين أن دحر الإرهاب وهزيمته أولوية، وأن مملكة البحرين ستظل واحة أمن واستقرار وستتصدى بكل حزم وقوة لكل عمل جبان يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

هذا المحتوى من

Asha

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