قاض أمريكي يأمر بوضع مدير حملة ترامب الانتخابية ومساعده تحت الإقامة الجبرية
قاض أمريكي يأمر بوضع مدير حملة ترامب الانتخابية ومساعده تحت الإقامة الجبرية
09:40 م الإثنين 30 أكتوبر 2017
الرئيس الامريكي دونالد ترامب
واشنطن - (أ ش أ)
ذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الإثنين أن قاضيا أمريكيا أمر بوضع مدير حملة ترامب الانتخابية السابق ومساعده تحت الإقامة الجبرية.
ولم تشر القناة إلى تفاصيل أخرى في هذا الصدد.
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