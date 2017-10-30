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قاض أمريكي يأمر بوضع مدير حملة ترامب الانتخابية ومساعده تحت الإقامة الجبرية

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مصراوي Masrawy

قاض أمريكي يأمر بوضع مدير حملة الانتخابية ومساعده تحت الإقامة الجبرية

09:40 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

قاض أمريكي يأمر بوضع مدير حملة ترامب الانتخابية ومساعده تحت الإقامة الجبرية

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

واشنطن - (أ ش أ)

ذكرت قناة (سكاي نيوز) اليوم الإثنين أن قاضيا أمريكيا أمر بوضع مدير حملة ترامب الانتخابية السابق ومساعده تحت الإقامة الجبرية.

ولم تشر القناة إلى تفاصيل أخرى في هذا الصدد.

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