قاض أمريكي يأمر بوضع مدير حملة ترامب الانتخابية ومساعده تحت الإقامة الجبرية

واشنطن - (أ ش أ)

ذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الإثنين أن قاضيا أمريكيا أمر بوضع مدير حملة ترامب الانتخابية السابق ومساعده تحت الإقامة الجبرية.

ولم تشر القناة إلى تفاصيل أخرى في هذا الصدد.