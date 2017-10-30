أخبار عاجلة

القوات العراقية تسيطر على معبر "فيشخابور" الحدودي مع تركيا -
ناشطات "فيمن" يتظاهرن احتجاجا على تكريم المخرج بولانسكي في باريس -
حصاد توك شو| هشام سليم يكشف وصية والده بالأهلي.. وشيكابالا يحير جمهور المنتخب -
180 ثانية دوري - الدوري المصري ده ولا البريميرليج؟! -
اليوم.. الحكم على "مشاغب" وآخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني" -
مساء الأنوار - حلقة الإثنين 30 أكتوبر 2017 -
"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ" -
اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي" -
مساء الأنوار - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات الأسبوع مع ك. أحمد الشناوي -
مساء الأنوار - تحليل مباراة الزمالك ووادي دجلة مع ك.محمد فاروق وك. علي ماهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مصرع طفلة وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بموكب زفاف بسوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع طفلة وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بموكب زفاف بسوهاج

09:50 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

مصرع طفلة وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بموكب زفاف بسوهاج

ارشيفية

سوهاج – عمار عبد الواحد:

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 3 أشخاص آخرين، اليوم الإثنين، في حادث تصادم وقع بين سيارتين على الطريق الزراعي "سوهاج – نجع حمادي" أمام قرية الزرازرة، دائرة مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال إخطارًا من مركز شرطة دار السلام بوقوع حادث تصادم ووجود متوفاة ومصابين دائرة المركز.

تبين أنه أثناء مشاركة سيارة ملاكي موكب عُرس متوجهة من مدينة دار السلام إلى قرية البلابيش على الطريق، اصطدمت بها سيارة نقل، بسبب التخطي الخاطئ والسرعة الزائدة.

نتج عن الحادث مصرع طفلة وإصابة 3 أشخاص آخرين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

جرى نقل الجثة والمصابين لمستشفيي دار السلام المركزي وسوهاج الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث سير بشمال سيناء

    أخبار

  • محافظ الإسكندرية: تحقيق فوري في حادث تصادم ترام سيدي جابر

    أخبار

  • ضبط 800 قرص مخدر داخل سيارة نقل بسوهاج

    أخبار

  • نقص الحضانات يهدد حديثي الولادة بسوهاج.. و"الخاصة" بـ600 جنيه في اليوم

    أخبار

إعلان

579881d09f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
القوات العراقية تسيطر على معبر "فيشخابور" الحدودي مع تركيا

القوات العراقية تسيطر على معبر "فيشخابور" الحدودي مع تركيا

ناشطات "فيمن" يتظاهرن احتجاجا على تكريم المخرج بولانسكي في باريس

ناشطات "فيمن" يتظاهرن احتجاجا على تكريم المخرج بولانسكي في باريس

اليوم.. الحكم على "مشاغب" وآخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني"

اليوم.. الحكم على "مشاغب" وآخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني"

"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ"

"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ"