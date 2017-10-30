مصرع طفلة وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بموكب زفاف بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 3 أشخاص آخرين، اليوم الإثنين، في حادث تصادم وقع بين سيارتين على الطريق الزراعي "سوهاج – نجع حمادي" أمام قرية الزرازرة، دائرة مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال إخطارًا من مركز شرطة دار السلام بوقوع حادث تصادم ووجود متوفاة ومصابين دائرة المركز.

تبين أنه أثناء مشاركة سيارة ملاكي موكب عُرس متوجهة من مدينة دار السلام إلى قرية البلابيش على الطريق، اصطدمت بها سيارة نقل، بسبب التخطي الخاطئ والسرعة الزائدة.

نتج عن الحادث مصرع طفلة وإصابة 3 أشخاص آخرين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

جرى نقل الجثة والمصابين لمستشفيي دار السلام المركزي وسوهاج الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.