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"الرقابة الإدارية" تشن حملة مكبرة لضبط المخالفين في أسوان

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مصراوي Masrawy

"الرقابة الإدارية" تشن حملة مكبرة لضبط المخالفين في أسوان

09:44 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

هيئة الرقابة الادارية

أسوان - إيهاب عمران:

شنت هيئة الرقابة الإدارية بأسوان، حملة تفتيشية، اليوم الإثنين، في إطار دورها المتمثل في متابعة أداء أجهزة الدولة المختلفة، رافقها فرق عمل شُكلت من ممثلي العديد من الجهات منها: ، الصحة، التربية والتعليم، البريد، شبكات المياه والكهرباء، بالمرور على قرية الجعافرة وبعض النجوع التابعة لها بمحافظة أسوان.

يأتي ذلك في إطار متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا.

وجرى ضبط مخبز لديه ٣٥ بطاقة تموينية تستخدم في الاستيلاء على دقيق مدعم بدون وجه حق، فضلاً عن وجود عجز بعدد ٣١ جوال دقيق، وكذلك وجود عجز ٧٠ كيلو بمستودع دقيق، وتحرّرت محاضر إثبات حالة بتلك الوقائع، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية حيالها.

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