حبس 16 متهمًا في واقعة مقتل سيدة وإشعال النيران بـ 6 منازل بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة كفر صقر العامة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الإثنين، حبس 14 من أهالي قرية "سنجها" 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل اثنين آخرين؛ في واقعة مصرع ربة منزل بعد رميها بـ"حجر" والتي امتدت إلى إشعال أهل المتوفاة النيران في 6 منازل و3 عشش بالقرية.

ووجهت النيابة، للمتهمين، تهم إشعال الحرائق والإضرار العمد بممتلكات الغير، كما أمرت بضبط وإحضار 7 متهمين آخرين في ذات الواقعة.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق بعدد من منازل قرية "سنجها" التابعة لدائرة مركز كفر صقر.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية، بـ 15 سيارة إطفاء وخزانين مياه، تمكنت من السيطرة على الحريق بعد امتداد النيران لـ 6 من منازل القرية، وبالفحص تبين أن الأمر برمته ناتج عن مشاجرة كبيرة بين عدد من الأهالي؛ على خليفة مصرع "فتحية.م" 36 عامًا، ربة منزل، بعد 3 أيام من تواجدها بالمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم عقب تعرضها لإصابة في الرأس.

وتبين من التحقيقات الأولية مصرع "فتحية" متأثرةً بإصابتها منذ ثلاثة أيام، وذلك أثناء مرور زفة عروس بجوار سرادق عزاء، حيث وقعت مشاجرة بين الطرفين (أصحاب السرادق وأصحاب الفرح) وتصادف مرور المجني عليها لزيارة منزل شقيقها، فأصيبت بحجر في رأسها جراء المشاجرة.

وتمكن ضباط مباحث المركز، وقتها، من ضبط اثنين من المتهمين برشق المجني عليها بالحجارة، فيما رفضت أسرتها تلقي العزاء بعد وفاتها، وتوجهوا إلى منازل العرب المقيمين بالقرية وأشعلوا النيران في 6 منازل و3 عشش، فيما جرى السيطرة على الحريق.

ودفعت مديرية الأمن بتشكيلات من قوات الأمن والأمن المركزي إلى القرية؛ تحسبًا لوقوع اشتباكات جديدة، حيث جرى ضبط 16 من الأهالي المتهمين بإشعال النيران، و6 من المتهمين بضرب المتوفاة بالحجارة، وجرى التحفظ عليهم جميعًا تحت تصرف النيابة العامة.

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