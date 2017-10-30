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​القوات الجوية تدمر 6 سيارات محملة بالأسلحة حاولت اختراق الحدود الغربية

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مصراوي Masrawy

​القوات الجوية تدمر 6 سيارات محملة بالأسلحة حاولت اختراق الحدود الغربية

09:39 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

​القوات الجوية تدمر 6 سيارات محملة بالأسلحة حاولت اختراق الحدود الغربية

القوات الجوية

كتب- مصطفى المنشاوي:

أحبطت القوات الجوية، محاولة لتسلل 6 عربات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة داخل خط الحدود الغربية.

وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري في بيان مساء الإثنين، إن العملية استهدفت تدمير السيارات المتسللة والقضاء على العناصر الاجرامية بداخلها.

وأضاف المتحدث العسكري، أن العملية تأتي استمرارًا لجهود القوات الجوية بالتعاون مع قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وردع أي محاولة للتسلل أو التهريب عبر الحدود.

وأكد المتحدث، أن عناصر حرس الحدودمدعومة بعناصر المنطقة الغربية العسكرية والقوات الجوية تواصل تمشيط المنطقة الحدودية في محيط العملية.

 

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