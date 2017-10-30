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إنفوجرافيك | النيابة الإدارية في 2016.. أكثر من 300 ألف قضية فساد

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مصراوي Masrawy

إنفوجرافيك | النيابة الإدارية في 2016.. أكثر من 300 ألف قضية فساد

09:31 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

إنفوجرافيك | النيابة الإدارية في 2016.. أكثر من 300 ألف قضية فساد

النيابة الإدارية

كتب - عمرو علي:

أصدرت هيئة النيابة الإدارية، تقريرها السنوي بشأن قضايا الفساد المضبوطة في عام 2016.. ويستعرض ''مصراوي'' من خلال الإنفوجرافيك التالي عدد قضايا الفساد في مختلف القطاعات.

عدد-القضايا-الفسا-د

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مصراوي Masrawy

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