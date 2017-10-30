رئيس الحكومة اليمنية: إيران السبب الأساسي في كل الدمار والخراب بالبلاد

الرياض - (أ ش أ)

أكد رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر، اليوم الاثنين، أن إيران كانت ولا تزال سببا أساسيا في كل الدمار والخراب الذي لحق باليمن وما يعانيه شعبه من نزيف مستمر في الدماء، وهي الكارثة الإنسانية الأسوأ في العالم.

وأضاف بن دغر ـ خلال لقائه السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تستو - أن الدور التخريبي الإيراني في المنطقة وأطماعها التوسعية لم تعد سرية أو بحاجة إلى دليل لإثباتها ، موضحا أن قادة طهران ومع تساهل المجتمع الدولي أصبحوا يتباهون بما يقومون به من دور سلبي يقوض أمن واستقرار المنطقة والإقليم والعالم أجمع ، وتهديد الملاحة الدولية في باب المندب، الذي يعد أهم ممر مائي عالمي.

وأشاد بن دغر - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - بالموقف الصادق لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية لمساعدة الشعب اليمني في التخلص من أخطر انقلاب دموي وطائفي في تاريخ البلاد ، لافتا إلى أن التحالف يقوم بذلك نيابة عن المجتمع الدولي لإنفاذ قرارات مجلس الأمن الملزمة والصادرة تحت الفصل السابع ، منوها بأن انقلاب الحوثيين وصالح على مخرجات الحوار الوطني الذي كانوا جزءا منه وموقعين عليه هو خدمة لأهداف ومصالح إيران وأطماعها في المنطقة وابتزاز العالم.