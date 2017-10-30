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ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي لنفق شرق خان يونس إلى 7 شهداء و11 مصابًا

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مصراوي Masrawy

ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي لنفق شرق خان يونس إلى 7 شهداء و11 مصابًا

09:27 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي لنفق شرق خان يونس إلى 7 شهداء و11 مصابًا

قصف جوي

غزة - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي نفقا شرق خان يونس جنوب قطاع غزة إلى 7 شهداء و11 مصابا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، إن مصباح شبير (30 عاما) وعمر نصار الفليت (27 عاما) وأحمد خليل أبو عرمانة (25 عاما) و4 آخرين استشهدوا ، وأصيب 11 آخرون بجروح في قصف قوات الاحتلال نفقا شرق خان يونس.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت المنطقة المفتوحة بـ 5 صواريخ ، فيما احتشد مئات المواطنين أمام مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح حيث جثث الشهداء الذين ارتقوا بالقصف.

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